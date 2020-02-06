跨國公司國際會議成為新冠病毒傳染源？外媒報導，1跨國企業在新加坡召開國際會議，有來自1百多個來自各地的員工參與，當中3名已確診新型冠狀病毒，世衛正在介入調查是否擴散。

據了解，這項跨國企業國際會議在新加坡君悅酒店舉行。除新加坡本地員工外，共有94名海外員工參加。馬來西亞和南韓已確認當中3名員工確診新型冠狀病毒。新加坡政府周三（5日）表示，有另外4名與會者出現症狀。

馬來西亞衛生當局稱，有來自中國武漢的人士參加了該會議。目前並沒有透露該跨國企業的名稱，也沒有透露其參與的業務。

(中時 )