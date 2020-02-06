新加坡企業國際會議後3人確診 疑是員工互傳 21:172020/02/06 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新加坡1跨國企業召開國際會議，有來自1百多個來自各地的員工參與，當中3名與會者已確診新型冠狀病毒。(shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 跨國公司國際會議成為新冠病毒傳染源？外媒報導，1跨國企業在新加坡召開國際會議，有來自1百多個來自各地的員工參與，當中3名已確診新型冠狀病毒，世衛正在介入調查是否擴散。 據了解，這項跨國企業國際會議在新加坡君悅酒店舉行。除新加坡本地員工外，共有94名海外員工參加。馬來西亞和南韓已確認當中3名員工確診新型冠狀病毒。新加坡政府周三（5日）表示，有另外4名與會者出現症狀。 馬來西亞衛生當局稱，有來自中國武漢的人士參加了該會議。目前並沒有透露該跨國企業的名稱，也沒有透露其參與的業務。 (中時 ) #新加坡 #員工 #國際會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 南韓武漢肺炎確診新增3起 達15人 11:362020/02/02 國際 香港確診老翁搭郵輪 曾停靠基隆港 13:222020/02/02 生活 2020武漢風暴》轉機中鏢 越南確診7例 首度進入國家防疫狀態 15:072020/02/02 國際 香港第15例武漢肺炎確診 患者疑為家人相互傳染 22:202020/02/02 兩岸 陸確診武漢肺炎逾1.7萬例 累計361人死亡超越SARS 10:362020/02/03 兩岸 日本單日添3例第2次病毒檢查才確診 共23例 23:202020/02/04 國際 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸確診病例逾28000人、564死 台灣增2例確診 00:242020/02/06 生活 日確診爆衝卻宣布這政策 網嘆愚蠢 10:572020/02/06 日常 郵輪恐成防疫缺口 時力籲盡速查清確診旅客身分及動線 12:262020/02/06 政治 武漢肺炎台灣增2例確診 首例確診已出院 16:102020/02/06 生活 國際熱門新聞 京都店員中鏢 日本確診第35例 - 國際 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 川普彈劾案只有他跑票 羅姆尼：良心不允許 - 國際 2020武漢風暴》「瑞德西韋」有望醫治武漢肺炎 幕後功臣來自台灣 - 國際 武漢肺炎疫情影響 開第一槍 馬來西亞撤回駐台外交官 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。