伊朗信技術部長賈魯米（Mohammad-Javad Azari Jahromi）宣布，伊朗將要啟動載人太空計畫，已開始研究太空人所搭乘的太空艙。
俄國衛星網報導，伊朗學生新聞社（ISNA）引用賈魯米部長在周二的講話，「我們已指示科學部研究中心，在未來三年內為我們製造了五個太空艙，以便將一名太空人送入190公里的近地軌道」
在一月，賈魯米說，伊朗已準備要發射6顆人造衛星。這位部長在去年10月表示，伊朗計劃在伊斯蘭曆結束之前（3月19日），將新衛星發射到地球軌道上。
這位部長此前曾表示，伊朗的載人太空計畫需要其他國家的幫助，特別寄望於俄羅斯。
伊朗具有彈道飛彈的發射能力，但是更長距離的洲際飛彈研發並不成功，連帶的太空火箭也是屢屢失敗，2019年9月，伊朗試圖發射太空火箭，結果火箭在發射台就發生爆炸，美國的間諜衛星拍到了火箭失敗的幾張衛星照片，使得伊朗只好出面承認。
伊朗受到美國長期封鎖，在川普上台之後，更是變本加厲，使得伊朗很難取得高科技航太工業的關鍵零件，要進行太空計畫實在難上加難。不過，受困於經濟不振，以及美國的長期打壓，伊朗政府也只能提出新的提振國威的計畫，來轉移國內民意的不滿聲浪。
(中時電子報)
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