元大台灣50 ETF（0050）6日價位上漲1.6％、收在92.3元，突破92.15元、填息達陣；該ETF堪稱全台最具代表性，過去曾出現「秒填息」紀錄，這回卻在肺炎疫情侵擾下，於31日除息前夕遭逢大盤重挫，成交爆出大量，惟隨後在台股反彈格局中，經5個交易日（日曆日7天）填息，大勝平均填息天數的46天，一吐悶氣。

該ETF於1月31日除息，每股配發2.9元，因除息日與除息前夕遭逢肺炎疫情爆發之初、台股重挫近700點之際，衝擊其價位表現，由於其交易量也爆增，一度被視為是棄息賣壓。

不過，專家解讀，從該兩日單位數皆增加來看，代表投資人看好其長線走勢，逢低搶進所帶動。一般而言，棄息行為多出現在高資產客群，主要由於稅負考量所致，也視投資人理財習慣而定。

武漢肺炎重挫全球股市，衝擊台股30日開紅盤表現，針對相關ETF該如何操作，特別是恰逢除息日者？法人表示，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，尤其該檔ETF成分股為台灣前50大標竿企業，擁有抗跌領漲特性，只要疫情不影響成分股公司營利，待疫情影響結束後，便將回歸原本走勢，因此，投資人反而可分批進場、逢低布局。

台灣首檔ETF「元大台灣50 ETF」成立於2003年6月25日，而此次的配息金額達2.9元，則是成立以來的第二高，僅次於2006年10月26日的4元；另外，截至2019年12月，總受益人數以92,927人名列第二，僅次於受益人數達173,767人的元大高股息ETF，而在受益規模排名上，則以662億元居亞軍、僅次於元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF的705億元。

(工商 )