穩懋6日公告元月營收，達20.17億元，月減11.97％、年增60.47％，已連續7個月維持在20億元以上水準，表現淡季不淡；穩懋董事長陳進財表示，表現符合預期，出現月減主要因農曆春節所致，疫情對公司營運尚無影響，產能擴充依計劃進行，目前月產能維持3.6萬片，未來展望將於12日法說會進一步說明。

在武漢肺炎疫情的衝擊下，整體經濟環境不明，市場緊盯大陸地區復工與廠商訂單調整情況，陳進財表示，穩懋產能皆在台灣，疫情對公司目前營運尚無影響，日前也曾強調「客戶都加緊拉貨，只有追加，沒有人減少」。

而在產能表現上，近月來均滿載，目前月產能維持3.6萬片。面對大陸地區手機銷售與製造生產等存變數，穩懋謹慎看待，不過，因5G智慧手機、基礎建設等需求仍在，因此，擴產計畫不會改變，依照原計畫推進，相關設備機台陸續到位、將在第二季進駐完畢，預期月產能將增加5,000片，將視客戶需求投產，拉升月產能至41,000片，第二季起將貢獻營收。

穩懋預計於12日舉辦法說會，將針對2月及第二季展望做進一步說明，預期市場將聚焦今年5G功率放大器（PA）市場供需情況，並關注肺炎疫情是否影響上下游供應鏈，以及客戶需求是否有所調整等；然因應武漢肺炎疫情，本次實體法說會轉以線上法說會舉行。

先前博通（Broadcom）宣布，未來3年與iPhone零組件供貨150億美元協議，而另一家大客戶、蘋果最大3D感測供應商Lumentum2020財年第二季財報也報喜，營收、獲利皆優於市場預期，市場認為，將有利於代工廠穩懋；而這是否與加緊拉貨、追加訂單有關？公司回應，無法針對個股客戶說明。

(工商 )