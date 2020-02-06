中視、TVBS 《女力報到小資女上班記》歡慶元宵節，劇中演員梁舒涵、曾子余、黃靖倫、王沛語利用拍戲之餘PK搓湯圓！完全沒有經驗的他們，從糯米粉到完整的湯圓都得樣樣自己來，「夫妻組」梁舒涵與曾子余似乎格外上手，5分鐘就搓出10顆小湯圓，曾子余得意地說：「不要看我們平常只會打鬧，認真起來也會嚇死大家的。」梁舒涵打趣問他：「那精蟲不足部分，有沒有認真進步？」

梁舒涵提議「自己搓的湯圓自己吃掉」，沒想到雖然是第一次搓湯圓，但兩人的手作湯圓出乎預料好吃，曾子余一下子就把所有湯圓全部吃下肚，黃靖倫打趣說：「希望我明天還能在劇組看到你。」

梁舒涵、曾子余、黃靖倫、王沛語PK搓湯圓。（TVBS提供）

梁舒涵與曾子余劇中婚後遲遲還沒有蜜月旅行，梁舒涵透露希望劇情發展不要寫到生小孩，擔心生了孩子就沒有價值了，但她轉念想「曾子余精蟲不足的狀況應該很難產出小孩」，曾子余怒喊：「不要再說我精蟲不足了啦！我會用時間證明我可以。」梁舒涵說：「你賺那麼多，先帶我去馬爾地夫度蜜月。」

黃靖倫去年加入《女力報到》飾演帥氣總監，身旁總是有許多女生圍繞著，但私人感情世界仍是單身，他大方透露，如果交女朋友會想要交像王沛語和王上菲一樣溫柔又熱愛運動的女生，曾子余一聽秒回：「你胃口很大耶，一次要兩個。」

(中時 )