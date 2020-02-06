大陸武漢肺炎疫情，經濟部已針對產業方面展開紓困方案研究，初步是針對受武漢疫情衝擊的國內製造業、服務業等，提供「貸款展延」服務，度過難關。至於大陸台商，則研擬新版台商回台方案，看是否給予更好優惠，以加快其回台腳步。經濟部表示，這會併同在紓困方案下，一起考量。

經濟部長沈榮津今天說，對產業紓困上，會比照上次SARS經驗模式給予協助，現在正在調查，會儘快提出報告。

2003年的SARS疫情重創產業，政府當時曾設置500億元防治基金，除補助雇主給受隔離者公假的損失，也對營運困難的產業，提供融資保證或協助。

經濟部目前已在進行紓困方案研究，主要是針對製造業、服務業有受到武漢疫情衝擊者，給予「貸款展延」等協助，銀行損失利息則由政府補貼。另外如有廠商因員工隔離請公假損失，也研究是否給予補助。

但是實際補助對象、條件範圍，經濟部說都還要評估，現在每天盤點中。至於大陸台商部分，也研究推出新版台商回台投資方案，看是否以較高的融資利息補貼，加速其回台。這也正在掌握台商需求，會併入紓困方案之中，協同考量。

對大陸封城對產業影響，沈榮津說，現在是春節階段，延後開工，目前廠商都有備料，2月10日前都是可控制範圍，但是後面疫情就很複雜，如果一直延期就要看疫區擴大範圍。

如此是否導致台商斷鏈？他認為，還好上一波陸美貿易戰就有帶動台商回流與生產基地轉移，對產能與組裝進行調配，否則這次會很嚴重。這次第二波大陸疫情，歐美大廠也會要求我們廠商重新檢討海外生產基地，這會加快台商回來腳步，政府會看他們需要什麼協助，並強化五缺。

(中時 )