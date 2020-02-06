農曆年之後，再過幾天就是元宵節了，也是人們常說的「小過年」，在元宵節這天很多人都會吃湯圓，但這天也是求桃花、補財庫的好時機，民俗專家建議若能補好財庫或桃花，就能常保今年財運和桃花旺旺來喔。

若想要加強財庫的朋友可以這麼做：

第一、向天官大帝祭拜：元宵節這天是天官大帝的生日，若是能向天官大帝祝壽，祈求天官大帝和各路神明賜福，效果會特別顯著。在家祭拜者需要準備三牲、素果、補財庫的金紙，其中補財庫金紙分別為天庫、地庫、水庫、土地公補財金及五路財神補財金。若是不方便在家祭拜也可前往天官大帝或土地公廟祭拜，並在祭拜時說明自己姓名及地址，並準備好168、188、888元的紅包袋放在供桌上，祭拜完畢後放在家裡「財位」即可。

第二、擺放招財植物：植物在居家風水中，可是關係著家庭的運勢，對於財運更是有很大的幫助。民俗專家建議，可以買些發財樹、富貴竹、萬年青、水仙花、金錢樹..等常綠植物，有助於增加財運。

第三、打理家中財位、守住財庫：家中的財位也關係到事業及財運的好壞，家裡財位大多落在大門的左邊或是右邊對角位置為準，此地應保持寬敞明亮，且要經常打掃，這樣就能加強財運，事業順利；另外財庫指的就是家中的廚房，若能把廚具擺放整齊，檯面整潔乾淨，有助於財富滾滾來。

若想要加強桃花的朋友可以這麼做：

第一、月老廟拜月老：元宵節當天可以去祭拜月老，記得需要準備金紙、香、糖果、紅線做為供品，並在祭拜時念上自己的姓名、住址、擇偶條件，若是之後找到合適的對象，也別忘了回來向月老道謝。

第二、求姻緣招桃花風水：若想增加桃花運的朋友，可以選購一些香水百合、蝴蝶蘭、桃花…等，放在家中東邊的位置，或是可以找一個清澈的玻璃杯，裡頭放置一些粉色的水晶礦石，加入適當的水蓋過水晶時即可，放置於梳妝台的左前方，切記要時常更換杯中的水，就能增加桃花運。

(中時電子報)