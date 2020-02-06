國銀108年對中小企業新增放款再度衝高！金管會銀行局6日公布，國銀108年底對中小企業放款較107年底新增高達4,599億元，僅次於99年的4721億元，創下史上次高，而與當年度放款目標2,700億元相較，達成率170.34％，其中，新增放款衝最快的有土銀、華南銀、合庫銀、台企銀與國泰世華銀。

據銀行局統計，截至108年12月底，國銀12月單月對中小企業放款暴增，單月新增放款達1,031.87億元，累計一年來新增放款金額為4,599億元。

銀行局官員分析，中小企業放款衝高主要兩大因素，一是去年度行政院院長蘇貞昌指示，新增對中小企業、小型創新企業的考核目標與獎項要納入「放款戶數」來考評，戶數多，自然放款金額就會增加，鼓勵效果顯現。據統計，國銀108年整體新增放款中小企業達到29萬1,551戶，較107年增加4萬3,078戶。

就個別銀行方面，108年放款中小企業增加金額最多的前五名，分別為土銀606.83億元、華南銀448.59億元、合庫銀437.36億元、台企銀348.93億元及國泰世華銀的313.12億元。

據銀行局資料統計，截至108年12月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆8,979億元，占全體企業放款餘額比率為62.87％，占民營企業放款餘額比率為65.61％，均較11月底增加1.13百分點。另外108年底的平均逾期放款率為0.33％，較11月底減少0.02個百分比，官員表示，此逾放比已創下歷史新低紀錄。

金管會也公布最新國銀放款、逾放情形，截至108年12月底止國銀放款總額達29兆6,858億元，逾放金額達636億元，逾放比率達0.21％，較去年同期的0.24％減少0.03個百分點。

國銀備抵呆帳占逾放的覆蓋率達651.78％，較上月增加46.27個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健，金管會指出，會持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。

(工商 )