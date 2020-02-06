武漢肺炎疫情持續延燒，大陸地區確診病例已逼近3萬起，死亡人數更高達564人，官方在8日內火速蓋好「火神山醫院」，專門收治武漢肺炎病患。日前在網路上流傳一則消息，火神山醫院招募55歲以下清潔員，月薪可達3萬至3.5萬人民幣（約13.5萬至15.75萬元新台幣）。

近日在微博上流傳著「湖北武漢火神山醫院—招保潔員」的消息，資料中顯示需要招聘10名清潔員，並開出優渥條件，「包吃住，環境好，月薪30000-35000」，此外還標榜每位員工配有完整的防護設備，以及絕對安全的防護措施，「歡迎有愛心，有勇氣，敢擔當的人」加入。

傳火神山醫院招募清潔員。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，立刻引起一陣討論，網友紛紛留言表示，「包吃住，環境是真滴好，每天有病毒陪伴，而且月薪比平時高十倍」、「拿命換的，這個錢不多！只是那醫生護士的工資該給多少」、「火神山招保潔，一個月三萬塊。我媽說這都沒人肯去，我說肯定還是會有人去的，三萬塊對很多家庭來說比命還重要」。

目前火神山醫院不設門診，主要救治確診武漢肺炎的患者，編設床位1000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區。若是真的應徵進入醫院工作，可能需要清理病患的床位、排泄物等，甚至有可能會接觸到過世的病患，工作內容具有相當高的風險。

傳火神山醫院招募清潔員。（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)