武漢肺炎疫情持續延燒！中央流行疫情指揮中心公布，國內再添3名確診案例。截至目前，國內已累計16名案例。

指揮中心表示，案1、案2分別為北部50多歲男性及50多歲女性，兩人為夫妻，1月22日與2名家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日從香港轉機返台，分別在1月26日、28日出現咳嗽情形。

案1返國入境時有發燒症狀，當日就醫診斷為感冒，因症狀未改善，2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形故通報。

案2入境時無發燒症狀，2月3日就醫時診斷為一般感冒，丈夫已於4日通報，因此院方建議其一併採檢通報，經檢驗兩人均確診感染新型冠狀病毒，目前住院隔離中；其同行家人目前均無疑似症狀。

案3為南部40多歲女性，1月21日至24日與另3位家人一同至澳門旅遊，個案2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水、走路會喘等症狀，3日就醫時經檢查因不符通報條件，因此就醫後返家，因症狀持續，個案於5日再次就醫收治負壓隔離病房並採檢，經檢驗確診。目前個案病情穩定，持續治療中。

截至目前，國內共累計16名確定病例，截至今日下午4點，國內共通報21名嚴重特殊傳染性肺炎個案；截至目前共通報1,307名個案，含16名確診、1,166名排除、82名初驗陰性、其餘仍待檢驗。

(中時 )