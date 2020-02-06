鑑於近日出門食人數減少，為搶攻「宅經濟」商機，六福旅遊集團擴大推出外帶及外送服務，包含台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理、敘日全日餐廳、大廳酒吧The Lounge，還有六福客棧金鳳廳、福園廳，皆推出單點料理的外帶及外送菜單，還另外特別規劃2～6人分享餐，價格區間在999元至2,999元，堪稱豐儉由人。

六福旅遊集團表示，若民眾不方便前往餐廳付款取貨，六福也提供外送到府服務及優惠，民眾可透過信用卡支付餐費，再由配合的計程車送至指定地點（運送費按跳表計算），並且再提供外送補貼車資優惠，單筆消費滿2,000元，直接折抵200元，提供多元又彈性的方案，讓民眾輕鬆選。

六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳特別規劃單點外帶菜單，包含湯品、西式熱食、主餐、甜點等品項，其中，專為小孩至長輩皆能享用而開發的「慢燉牛肋排搭波特紅酒醬」主餐，若在餐廳內消費原價為980元＋10％，現在單點外帶只要420元，還有主廚依照不同人數設計的美味分享餐，分別為兩人999元、四人1,999元、六人2,999元。

「粵亮」廣式料理除全單點品項都能外帶，主廚規劃全新的合菜料理，兩人合菜1,080元、四人合菜2,280元。老台北人的共同記憶，六福客棧「金鳳廳」則將老饕隱藏菜色「XO醬龍喉魚唇」化成外帶菜單，四人超值合菜1,580元、四人經典合菜1,880元；「福園廳」也同步推出四人分享餐1,399元、四人歡聚餐1,699元。

「六福美饌」的即時復熱料理亦同步推出宅配送到家服務，民眾不用出門就能夠享受星級飯店美味。即日起至2月29日止，六福美饌推出冷凍料理單品3入95折優惠，具養生概念的「極品宮廷藥膳雞湯」、「陳香醉棗煲冬雞」，或是單人享用五星麵品「本幫醃篤鮮高湯麵」、「極黑和牛牛肉麵」、「南洋叻沙海鮮麵」等都是好選擇。另外，解決不同家庭備餐需求，專業主廚團隊也設計各式食補套餐，分別為6人份闔家活力組合餐1,999元、4人份居家元氣組合餐1,888元、雙人進補餐1,199元、雙人港點分享餐799元，相較於單點原價，最低73折起。

(工商 )