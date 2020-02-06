去年成立的文化內容策進院（文策院），負責推廣台灣影視歌產業的全球鏈接、海外市場開發等項目，包含將台灣電影帶到柏林、坎城、釜山等市場展，本月底除了有蔡明亮導演入圍柏林影展主競賽片的作品《日子》，文策院還會帶去年首度投入金馬創投的電影《氣》、《神人之家》、《無聲》等，參加2020年柏林市場展。

《神人之家》海報。（文策院提供）

文策院院長胡晴舫6日出席媒體茶敘，分享：「如何打造全球新台流？台灣在國際是有品牌的，我們的工作就是市場推廣，是助攻的角色，跟全世界介紹台灣的精彩內容。」她稱文策院的任務跨山跨海，其中包含尋找具有價值的IP，並轉化IP創造價值，舉例像《返校》就是由電玩變電影，未來也會嘗試將不同的作品轉換為漫畫、戲劇、音樂等型態。

《無聲》劇照。（文策院提供）

提到台灣影人最辛苦的籌資，胡晴舫就倡議多元資金、異業投資，她說：「文策院的血液是金融、肉是國際版圖、文化為骨，是金融也是文化機構，我們要投資幫助文創內容產業，要有工業規模，才能對到國際方面。像地產公司、賣雨傘的，都能來投原創內容，第二就是要像日本製作委員會，把拍攝場景能留下來，再讓各業界接手經營。」

胡晴舫去年從作家成為首任文策院院長，她苦笑表示新機構的工作量繁重，忙到連洗衣服的時間都沒有，一天工作至少12小時起跳，但有感影視產業界對文策院急切的期待，故務必得全力以赴。

(中時 )