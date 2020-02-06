滯留大陸武漢的台商首批247人包機3日抵台，有1名台商在4日被確診罹患武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中4日在記者會中忍不住多次哽咽落淚。對此，資深媒體人趙少康，在政論節目中批評陳時中不該掉淚，更直言「你一個將軍到戰場上，打到一半就哭嗎？怎麼可以呢？」

趙少康直言在第一線打仗的指揮官，就算壓力再大都不該輕易掉淚。（圖／少康戰情室Youtube）

趙少康直言在第一線打仗的指揮官，就算壓力再大都不該輕易掉淚。（圖／少康戰情室Youtube）

趙少康在5日的《少康戰情室》中，對於台商下飛機後才確診患病，陳時中拭淚，陳時中說他沒有好好控制，因為大家都太辛苦，大概兩天沒睡覺等等。趙少康說，這並不是陳時中的責任，他並沒有犯甚麼錯，不過趙少康也認為，陳時中也不需要2天都不睡覺，「你不睡覺，你到時候做的決策，什麼都會有問題」。

趙少康直言「陳時中不該掉淚」！（圖／少康戰情室Youtube）

趙少康指出，在第一線打仗的指揮官不要輕易落淚，不能掉淚。掉淚以後，大家會覺得疫情嚴重到這個地步嗎？這個人在飛機上確診，那其他246個是不是有問題，是不是很讓人緊張。

趙少康表示，他也知道陳時中壓力很大，但儘管壓力再大，「你一個將軍到戰場上，打到一半就哭嗎？怎麼可以呢」？趙少康認為，他覺得陳時中就應該去睡覺休息，「你有次長什麼……有疾管局長有一堆嘛」，陳時中不應該什麼都自己擔，自己也會受不了的。

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(中時電子報)