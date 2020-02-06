大雅加達都會警察局今天指出，近日查獲3萬8400顆搖頭丸，被捕的犯罪嫌疑人供稱，這些毒品裝在糖果袋中，上個月由台灣郵寄至印尼。
大雅加達都會警察局公關主任尤斯利（Yusri Yunus）今天回覆中央社詢問時證實，根據嫌犯供詞，他從台灣收到2個包裹，包裹內的毒品裝在英國製的糖果袋內。這是印尼警方查獲最新迴避海關緝毒的方式。
美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，大雅加達都會警察局近期查獲主要成分為硝甲西泮（Nimetazepam）的毒品，可能是嫌犯準備供吸毒者在情人節使用，而毒品來自台灣。
CNN Indonesia報導，這類毒品是俗稱「五仔」的搖頭丸。
大雅加達都會警察局1日在雅加達的葛馬約蘭區（Kemayoran）緝捕一名嫌犯，近日在他住處的行李箱發現32包糖果袋內裝有3萬8400顆搖頭丸。
(中央社)
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