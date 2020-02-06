2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情全球蔓延，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天表示，太平洋島國密克羅尼西亞聯邦與吐瓦魯禁止來自日本的人士入境。

菅義偉今天上午在例行記者會上說，有3個太平洋島國為防止新型冠狀病毒，禁止來自日本的人士入境。後來他更正說是2個島國。

共同社報導，菅義偉今天上午說，受到新型冠狀病毒疫情擴大的影響，密克羅尼西亞、紐埃、吐瓦魯這3個太平洋島國禁止直接從日本來的人士入境。

菅義偉說：「尊重這幾個對傳染病極脆弱（無招架力）島國的立場，會仔細對這些國家說明日本採取的萬全因應之道。」

菅義偉後來說，他上午記者會上說的內容有誤。紐埃並未對日本採取入境限制。

時事通信社5日報導，密克羅尼西亞為了防止新型冠狀病毒感染擴大，禁止來自有新型冠狀病毒確診病例的日本的人士。密克羅尼西亞1月底為了防止人民感染新型冠狀病毒，宣布「緊急事態」，禁止民眾前往中國和有疫情的國家。

此外，也禁止來自中國的人士，並規定要在沒確診病例的國家或地區至少待14天，才能入境。

密克羅尼西亞駐日大使館表示，密克羅尼西亞政府對於有確診病例的日本，從3日起就禁止直接從日本來的人士。如果要從日本前往密克羅尼西亞，需先在無確診病例的美國屬地關島待14天才行。

(中央社)