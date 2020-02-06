武漢肺炎讓人人自危，台星在大陸工作及生活都受影響。正在北京的趙擎，有朋友勸他回台，但他覺得現在走了有種臨陣脫逃、不義的感覺。先前都在大陸發展的徐潔兒、田家達，剛好農曆年前回台，近來因疫情關係，決定先暫留台灣，也盼大家平安，疫情趕快平息。

趙擎近10年來的工作重心在大陸，身邊也有個交往3年的大陸女友，最近武漢肺炎疫情，他知道很多人關心，甚至勸他回台，但他婉拒，「如果不是身臨其境，大家一定感受不到我們的恐懼，尤其看到數字可怕的上漲」。他說，已到了勇敢面對的年齡，逃避也不是現在該做的事，他在北京有女友、有貓，都放著不管先回去躲，「不知道為什麼我就是做不到」。

趙擎淡定說，「我覺得上帝賜我平安的心，我想天父爸爸不會這麼放過我，祂把我的一生操練成這樣，我想這麼死，祂也不會同意的」。他說現在叫外賣也不太安全，上次回台帶了半箱喜歡吃的泡麵，他已經吃了1個星期，都吃怕了，「還可以撐至少半個月，現在就是不能出門難受，不過這幾天當地朋友說進入高峰期，讓人出門都不敢」。

(中時 )