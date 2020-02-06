中央氣象局表示，明（7）日受鋒面通過影響，北台灣從凌晨開始降雨機率逐漸提高，中部地區及南部山區也有零星降雨機會，東半部下半天的降雨也會增多，南部平地維持多雲到晴。

天氣風險公司《Weatherrisk》在臉書上表示，明天清晨微弱的低壓鋒面北台灣，接著冷氣團南下，北部、東半部到周末都是「偶有短暫雨」的天氣，雨勢在基隆東北角比較明顯，台北市、新北市及桃園市區有陣雨機會，明天清晨各地低溫約15-18度，白天苗栗以北高溫約17-18度，其他地區約22-23度，空曠地區可再降2-3度。南部受到冷氣團影響較小，高溫可達到29度，不過日夜溫差大，提醒民眾多加留意，冷氣團將持續到周日（9），下周一（10）冷氣團減弱，預計將回暖、天氣穩定持續至下周四（13）。

今晚至明天馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返及行車用路請多留意；明晚起東北風再度增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至9級強陣風，臺灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪也將增大，尤其基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

環保署空氣品質預報顯示，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，清晨桃竹沿海地區受渦流影響，可能達普通等級；中部、雲嘉南及高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

(中時 )