美國已宣告將武漢肺炎列為公共衛生緊急事件，也祭出旅遊禁令、隔離、暫停飛中國航班等防疫措施。但美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據顯示，在美國更盛行的流感，已造成萬人死亡，對美國人的健康威脅更甚新型冠狀病毒。

美國感染新型冠狀病毒確診有11例，並未傳出死亡。迄至5日為止，293人接受病毒篩檢，其中206人為陰性，逾76人尚未確定。

CDC稱這波新型冠狀病毒疫情，「造成嚴重公共衛生威脅」，但立即危及美國大眾健康的機率低。

反觀此次流感季節，CDC估計至少1,900萬美國人中鏢，目前為止18萬人住院治療，已有1萬死於流感，包括68名兒童。

CDC指出，讓6個月以上民眾每年接種流感疫苗，是防止流感病毒侵襲「唯一最有效的」辦法。但據美國衛生及公共服務部部長艾薩（Alex Azar）透露，在前一個流感季節，僅45％的美國成人接種流感疫苗，孩童的接種率將近63％。

CDC建議民眾避免與病人近距離接觸；一旦患病應在家休養勿上班上學；打噴嚏或咳嗽時須掩住口鼻；用肥皂洗手或使用含酒精的消毒水。

(工商 )