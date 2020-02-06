日本政府決定，自7日零時起，禁止來自香港的郵輪上之外國人士入境日本。5日從高雄港出發，預定8日抵達沖繩的「威斯坦號」將是實施禁郵輪外國人入境措施的首例。

自香港出發的荷美公司「威斯坦號」（Holland America Westerdam）郵輪，8日預定駛進沖繩縣的港口。日本首相安倍晉三6日在官邸召開武漢肺炎疫情對策本部會議時表示，因船上有疑似感染新型冠狀病毒的患者，除了特殊情況之外，已決定採取拒絕郵輪上外國人入境的措施。

安倍解釋，這是根據《出入境難民管理法》強化海關對際的一環，將從7日零時起實施。安倍已指示相關閣僚，今後要徹底採取海關對策，同時強化日本國內的檢查體制，以期萬全地防止疫情感染擴大。

停泊在橫濱港的鑽石公主號因1名香港旅客確診感染武漢肺炎，現在已有20人確診。安倍表示，「若查覺到有類似案例時，將迅速採取相同的（禁止外國人入境）措施。

威斯坦號1月16日從新加坡啟航，行經泰國、柬埔寨、越南。2月1日停靠香港後，5日下午從台灣高雄出港，預定8日駛進沖繩的港口。日本原本也考慮要求威斯坦號直接返回香港，但因船上有幾位日本人而作罷。

日本政府自2月1日起，禁止2周內曾在湖北省待過的外國人以及持有湖北省發行的中國護照之外國人入境，除非特殊的情形才例外。日本出入境居留管理廳指出，至5日已有16日被拒絕入境，有4人自行放棄入境，有19人因有特殊情況而特例允許入境。

(中時電子報)