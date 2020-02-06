寶瓶星號明登船篩檢 若有陽性個案將留船隔離。(圖/中時電子報)

中央流行疫情指揮中心6日晚間針對2019新型冠狀病毒舉行記者會，對於「寶瓶星號」郵輪將於7日抵台，指揮官陳時中回應如何因應。（姚志平攝）

麗星郵輪寶瓶星號日前從基隆港出發到沖繩，預計明（7）日返回基隆港，由於船上有1700多名台灣民眾，是否能下船？指揮中心今晚召開記者會表示，明日將前往發燒篩檢，若經檢查發現沒發燒、沒大陸旅遊史、未染病，則有望回家。若出現陽性個案，則需留船隔離14天。

指揮中心今表示，有鑑於近期陸續發生數例郵輪旅客或船員感染新型冠狀病毒肺炎之案例，考量國際郵輪屬人口密集、人員互動頻繁之高風險場域，因此宣布自即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。此舉導致寶瓶星號乘客去向成謎。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，明日進行登船篩檢後，乘客若沒發燒、沒大陸旅遊史，可返家進行自主健康管理14天。然而若其中有人出現發燒症狀、曾赴大陸，本身需進一步篩檢，其餘乘客亦需採檢送驗。若檢驗結果為陰性，可回家自主健康管理14天。若發現確診個案，個案本身將送醫院隔離，其餘乘客則需留船隔離14天。

(中時 )