民眾擔心未來口罩大量生產，國內原料會有斷貨的疑慮，經濟部6日深夜在臉書上發文表示，經濟部有一家一家盤點確認，口罩原物料國內有生產，而且數量充足！

經濟部表示，既有產線的產能，包含最近廠商重新啟用封存機器，國軍也陸續補充人力後，目前每天可生產320萬片、下周將增加到每日390萬片、下下周更可提升到460萬片，這些原物料都已確保無虞。經濟部說，3月上旬新增的60多條產線就會上線生產，每日可再增加產能600萬片，讓總產量達到每日1000萬片。

經濟部強調，口罩所需的「不織布」，當每天生產400萬片口罩時，需要18噸不織布；產能成長到每日1000萬片的時候，每天需要40噸；而國內供應能力是每日可產60噸，所以相當充足。至於其他口罩原物料，包含口罩內層ES、中間層熔噴布、外層紡黏等等，經濟部也已經與各家原料商確認，供應量充足。

經濟部感謝原料供應商，在這段防疫期間配合政府，以穩定價格提供充足的原物料，讓製造商全力增產，用台灣製造的口罩，供給台灣人的需求。

(工商 )