迪麗熱巴與高偉光主演的《三生三世枕上書》正在WeTV全網獨播，劇中這對「鳳東CP」有一場醉酒抱美人的戲，高偉光男友力爆棚一把摟住迪麗熱巴，讓女方嬌羞連連，工作人員誇他「好Man」，但在拍攝時，迪麗熱巴虧男方「抱不起來」，原來先前高偉光將她公主抱，卻抱不起來的陰影還記憶猶新，高偉光拍攝此場戲前還各種拉筋，誓言要雪恥，卻抱出一身「愛液」！

《三生三世枕上書》迪麗熱巴與高偉光感情戲情節引人入勝「灑糖」不手軟，迪麗熱巴來到凡間助高偉光完成「歷劫」任務，從女扮男裝的白統領，搖身成為讓高偉光一見傾心的九美人，高偉光癡情並親吻她額頭，眼裡心裡充滿愛說「你是本王的美人，在民間就是夫妻」，又霸道對她說「妳剛的模樣本王很喜歡，今夜讓本王留下來好嗎？」隨即吻上迪麗熱巴，還解了她的衣扣，讓迪麗熱巴臉紅到不行。

迪麗熱巴（左）與高偉光在《三生三世枕上書》感情戲引人入勝。（WeTV提供）

有趣的是，兩人拍攝吻戲時，高偉光想一次拍攝過關，他拍攝前說「開了笑場的先河就過不了了」，沒想到竟一語成讖，當他深情對望迪麗熱巴時，女方因肚子咕嚕咕嚕叫，頻頻笑場，讓高偉光好氣沒好笑說「快退回去看兩遍」，幸好兩人終於吻上，網友笑說：「這36萬年的單身狗這次終於親上了！」

《三生三世枕上書》劇情將開虐，迪麗熱巴飾演的鳳九為了要協助高偉光飾演的東華帝君完成「歷劫」任務，不惜欺騙他自己有心上人，更與侍衛出宮遊玩，引來高偉光大吃飛醋，導致兩人感情心生嫌隙。

(中時 )