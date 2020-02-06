武漢肺炎疫情爆發，導致大陸消費力道是否能持續引發外界疑慮，原本將在今年蓬勃發展的5G市場面臨大逆風，美國行動處理器龍頭高通（Qualcomm）以及台灣IC設計大廠聯發科在5G晶片之爭最後誰能勝出，恐怕還得取決於目標市場需求能否支撐業績。

據路透報導，高通公布最新財報，2020年會計年度第1季(至12月29日）營收成長5％、50.77億美元，淨收入為9.25億美元低於去年同期表現，調整後每股盈餘為99美分，也低於去年同期數據。

高通財務長Akash Palkhiwala表示，武漢肺炎疫情所帶來的影響，恐造成手機出貨以及銷售造成威脅，但出於大陸5G手機售價將更優惠吸引買氣，所需要的射頻晶片強勁，高通第二季業績預估也優於市場預期，將每股盈餘從80美分調整至95美分，營收從49億美元調整至57億美元，並認為今年最大的市場就是美國、南韓以及日本。

市場研究報告指出，武漢肺炎疫情所帶來的負面影響，預估第一季大陸智慧型手機品牌出貨量將年減 20%~30%，法人預期，聯發科第一季營運表現將受到疫情衝擊，營收可能季減15%，高於先前預測的6~7%。報告指出，5G 系統單晶片(SoC)第一季出貨量約4千萬套，低於原先預估的5千萬套。

(中時電子報)