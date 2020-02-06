新型冠狀病毒疫情爆發，各地大爆口罩荒，即使政府已宣布禁止出口，台灣許多人仍一罩難求，卻有不肖人士打算將口罩走私去菲律賓。關務署表，2月3日高雄關在一只出口至菲律賓貨櫃中，查獲夾藏管制口罩3,474片，此為口罩管制出口以來，首宗在海運出口貨櫃查獲違規出口的管制口罩，也是單次查獲口罩片數最多者。

關務署表示，海關已將出口管制口罩列為查緝的重點項目，自109年1月24日至109年2月5日，已分別自旅客攜帶出境及以郵包、快遞、貨櫃等方式運送出口等處，查獲違規出口管制口罩計582件，查扣口罩數量13.8萬片。

這次高雄關出口貨櫃夾藏口罩案件，是一只40呎貨櫃，原申報貨名為H型鐵及玻璃纖維桶，關員開櫃檢查時，櫃口以一大型養殖桶擋住，以大型機具移開後，發現40呎貨櫃最底層夾藏口罩3474片口罩。查獲口罩已由海關人員移送疾管署指定地點，配合國內防疫需求。

關務署進一步說明，近日查獲口罩違規出口管制口罩案件中，計有旅客攜帶出境者24件1萬多片，以郵包寄送543件12.1萬片，快遞寄送者14件2,886片及以貨運方式夾藏者1件3,474片，其中以郵包寄送案件最多，約占全部案件數93.3％。

(中時 )