綜合證券機構觀點，在新冠肺炎疫情（下稱武漢肺炎）開始蔓延時，大陸各產業已進春假，因此，包括信貸等在內的1月金融數據受疫情影響相對較小；同時，鑑於開年銀行信貸積極性高，儲備項目充足，今年1月新增貸款絕對額可能相對較高，在地方政府專項債的助力下，新增社會融資規模或將超過4兆元（人民幣，下同）。

民生證券預計，由於今年春節前置影響，1月新增信貸預計在3兆元左右，與去年同期相比略有下降。2019年1月，人民幣貸款增加3.23兆元。

民生證券解釋，具體來說，從民眾端來看，通脹預期會對民眾消費產生提振作用，但受疫情影響，今年春節民眾消費受到一定衝擊，預計1月民眾短期信貸增量將低於去年同期；1月以來，預售房銷售有所下滑，由於房地產銷售增速與民眾的新增中長期貸款的年增率增量有較強的正相關，因此，預期1月民眾新增信貸跟去年同期相比，增量變化不大；企業端看，受降準影響，銀行信貸投放力度有望提振，預計1月企業短期貸款和中長期貸款均維持良好態勢。

興業研究則認為，1月新增人民幣貸款規模可能在3.5兆元左右。

興業研究解釋，雖然2020年春節在1月，但工作日天數減少對信貸投放的影響可能有限，一方面，目前市場對於LPR利率下行的預期較為一致，商業銀行或加快貸款投放節奏，爭取提早投放貸款；另一方面，疫情出現後，部分銀行加大了對湖北等地的貸款支持度。

除了表內貸款的支撐，1月地方政府專項債的密集發行，也將帶動新增社融規模上升。

光大證券預估，1月新增社融或達到4.3兆元，其中企業債和政府債券新增發行量均較大，受基數影響社融增速或回落至10.4％左右的水平（前值10.7％）。

華泰證券也預估，1月政府債券、企業債券融資及未貼現票據三項均會有較大的正貢獻，考慮到到期量，「政府債券」項目1月淨融資額或超8千億元，票據高頻數據較好，隨著信用利差走低，企業債券融資量也有回升，綜合看預計1月社融新增4.5兆元，比去年同期增速10.5％。

(旺報 )