張鈞甯接受新一期《MilkX》訪問，分享自己的工作與生活。有人可以喜歡是很開心的事情，所有快樂的感受都是雙倍，是她認為最幸福的狀態。她坦言過去幾段戀愛，其實在心中並不會因為分開而覺得「失敗」，告別每段戀情後，都會更了解自己要的是什麼、並踏實的檢視自己。

她笑說自己談戀愛屬於傾全力「梭哈」毫不保留型，但走到「真的不行」的狀況，該走就走、該痛就痛也是必須，現在她的愛情觀：「現在的我會選擇對自己誠實。很多時候我們心底明明就有最理智的聲音，只是在感情中會刻意的忽視與淡化，那並不是成熟面對的方法，而我們都再清楚不過。」

張鈞甯。（圖／《MilkX》提供）

《唐人街探案》裡的「IVY」激起偵探魂，放大感觀觀察生活、分析新聞；《八歲的爸爸》片中所飾「吳燕子」為智能發展遲緩障礙患者，角色喚醒大眾不忘用赤子心情看世界、與世界交流，也因為實際在醫院住所體驗一段時光，讓她有機會從醫者的角度、從病患的角度，各方理解患者真實情況。

與許鞍華導演合作的張愛玲原著改編《第一爐香》飾演丫鬟「睨兒」，在時代背景之下察言觀色、在夾縫求生著懂事的活著。她說：『其實每個角色之於我，都具有啟發的意義，無論是正派或反派，她們個別的人生故事與處事的出發點，不只是我在詮釋她們，她們供應我更多面向的思考。』我們以為是演員完整了角色，然而實質上，張鈞甯覺得是角色開啟並給予她更宏觀的視界。

(中時 )