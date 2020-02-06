國內武漢肺炎疫情又確診3起病例！中央流行疫情指揮中心6日晚間證實，新增3例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例。

其中2例是位於北部而且是是夫妻，年齡都是50 歲；他們在1月22日與另2名家人自香港轉機到義大利旅遊，2月1日自香港轉機返台。這對夫妻別於1月26日及28日出現咳嗽情形，丈夫入境時有發燒症狀，當日至診所就醫診斷為感冒，因症狀未改善，因此於2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形故通報；妻子入境時則無發燒症狀，2月3日就醫時診斷為一般感冒，由於丈夫已於4日通報，因此院方建議一併採檢通報，經檢驗夫妻倆均確診感染新型冠狀病毒，目前住院隔離中；同行家人目前並無疑似症狀。

另1例則南部的40多歲女性，她在1月21日至24日與另外3位家人一同至澳門旅遊，個案2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水、走路會喘等症狀，3日就醫時經檢查因不符通報條件返家，後來症狀持續，女患者5日再次就醫收治負壓隔離病房並採檢，經檢驗確診。目前個案病情穩定，持續治療中。

截至2月6日下午4點，國內截至目前共計16名確定病例，另有通報21名嚴重特殊傳染性肺炎個案；截至目前共通報1307名個案，含16名確診、1166名排除、82名初驗陰性、其餘仍待檢驗。

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(中時電子報)