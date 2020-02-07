武漢肺炎疫情蔓延，慌亂之際，不少假消息也隨之散播。江蘇省江陰市公安局官方微博在4日晚間發文闢謠，網路上流傳的江陰首例新型冠狀病毒確診患者周女「跟十幾個男人交往，開房間記錄都被挖出來了」、「我們朋友從警察局查出來，她有十幾個姘頭」等資訊，並非真實消息。

（圖／翻攝江蘇省江陰市公安局微博）

江陰市公安局調查，江陰市疫情防控應急指揮部確實在2月2日發布周女確診為新型冠狀病毒患者，且基本資料和近期活動軌跡也都一並公布，但上述謠言為蓄意編造，是由36歲的蔡女以及26歲的繆女所杜撰，原因為出於好奇，並想吸引網友注意，才編造謠言傳送至微信群組裡，沒想到被瘋狂轉發，造成不良社會影響。兩女在日前已遭江陰警方行政拘留；而周女則因隱瞞跟重點疫區人士的接觸史，警方已對她立案，目前她已被送至醫療機構隔離治療。

江陰市公安局也提醒，目前為控制新型冠狀病毒疫情的關鍵時刻，呼籲市民們不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護良好的網路環境；若在網路上蓄意編造謠言、散布謠言，擾亂公共秩序等違法犯罪行為，公安機關將堅決依法查處。

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(中時電子報)