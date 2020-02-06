武漢肺炎肆虐，讓國際原油持續重跌，中油下周一擬再大幅調降國內油價，預估汽油每公升可降0.9元、柴油每公升1元。這將是國內油價連三降，更是少見連兩次降幅都在0.9元以上，調降後國內汽油價會是1年1個月來的低點。

下周降價後，國內主要的95無鉛汽油每公升牌價會跌破27元，新價估計落在26.5元，92無鉛25元，超級柴油則掉到22.7元。95無鉛繼去年1月中旬之後，重見「26」字頭。

屆時民眾開車加滿50公升油箱，可以省45元，如加計三連降幅度，更是一次至少省下105元，幾乎可以在超商買2杯大杯咖啡。

油價之所以能跌，主要是武漢疫情肆虐全球，經濟蒙上陰影，導致中東指標原油均價跌到54.18美元。依照浮動油價機制，國內油價約可降價1元，但因OPEC石油輸出國家組織擬開會減產原油，加上中、英兩國傳出找到武漢肺炎新型流感解藥，對國際原油有止跌效果，預估最後汽柴油跌幅各為0.9、1元。

對後續油價走勢，台塑石化認為，原本上半年原油就預估供過於求，現在武漢疫情讓供需不平衡更形拉大。短期間原油價跌破50美元有可能，但不認為油價會太低，主要是50美元會是一個強烈支撐點。

原因在於如果疫情擴大，油價下修超過此水平，石油開發商將會採取行動，減緩開採。台塑石化說，關鍵還在於肺炎疫情走勢，目前國際上已經傳出找到解藥，如果可控制，疫情可望短時間趨緩，但如果無效，恐怕會拖一段時間。

如果大陸石化下游廠商延後開工，還可能衝擊台塑的乙烯供應量，不過台塑化認為，目前正值亞洲石化廠歲修，接下來到3、4月還有東北亞大廠歲修，目前產能估計可以撐一陣子。

(中時 )