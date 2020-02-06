台灣拒絕大陸安排後續的湖北台商返台包機，大陸國台辦6日晚發出長篇新聞稿回應，發言人馬曉光指，3日晚首批包機返台時，次日台灣還曾對此表示肯定，但這兩天突然改變態度，一再藉故拖延，對大陸無端指責，把一樁為台胞服務的好事變成無理的政治炒作。馬曉光還指，大陸東方航空6日上午就將名單交給台方，提出6、7兩日各執行兩班、8日執行一班的安排，「但直到今晚，台灣方面依然借故拖延」。他也指出，只要台灣盡快同意在這兩天讓台胞返台，根本就不存在優先順序的問題。

國台辦發言人馬曉光6日晚說明包機相關經過，他指出，3日安排的247名台胞，在返台前均做出書面承諾，承諾本人14天內沒有與新冠病毒肺炎確診病人或疑似病人接觸史，抵達機場後和登機前，每人都接受了三次體溫測量，和發熱排查，原本安排250人，在排查過程中，有1人因發熱症狀被勸留，2人因證件不合格未能登機，最終247人返台。

馬曉光說，「247名符合全都符合進入台灣條件，當晚全部通關入境，次日，台灣方面還對此運送表示肯定，但是這兩天台灣當局突然改變了態度，一再借故拖延台胞返回，再之對大陸有關方面無端指責，把一樁為台胞服務的好事變成島內無理的政治炒作」。

馬曉光說，台灣以「收容能量有限」拒絕接受原定5、6兩日安排的班機，他認為這不該成為拒絕讓在湖北台胞返鄉的理由。「其一，台灣方面一度高調聲稱要接回在鄂台胞，並公開表示會做好充分準備；其二，即使台灣方面的防疫措施準備不充分，完全可以在加緊準備的同時，逐步安置返台人員。他們現在採取全面阻止運送的作法，連一個航班都不放行，完全置台胞的切身利益於不顧，這是說不過去的」。

對於運送的優先順序問題，馬曉光說，集中運送最多只有兩三天，加快運送就是最大的優先，如果台灣一而再再而三拖延，這些台胞最晚本來6日晚就可以回到台灣，「在台灣方面阻止、拖延台胞盡快返鄉的情況下，有何優先可言？」

馬曉光還指出，目前有979名台胞申請協助返鄉，所有名單在今(6日)早9點已交給台方，東方航空也提出要在6、7日各執行兩班，8日執行一班，共五班的運送計畫給台灣，「但直到今(6日)晚，台灣方面依然借故拖延」。

馬曉光說，台灣一些人在台胞運鄉反鄉安排上，從口是心非到口出惡言，充分暴露了他們無視台胞利益的惡劣本性，呼籲台灣方面應立即停止一切政治操弄，盡快確認配合東航運送安排。

(旺報 )