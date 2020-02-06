感染武漢肺炎的香港旅客曾搭乘的鑽石公主號郵輪，繼5日病毒檢測有10人確診感染後，6日的檢測再增10例，包括1名台灣旅客，使船上確診感染人數增加到20人。日本政府決定，自7日零時起禁止來自香港的其他郵輪上的外國人入境日本。

日本厚生勞動省指出，鑽石公主號郵輪上共有3711人，包括2666名乘客和1045名工作人員。厚勞省針對有發燒、咳嗽等症狀的120人以及可能與感染者有過接觸的153人，共273人採檢體進行病毒檢測。

5日有31人的病毒檢測結果出爐，其中有10人確診，包括3名日本人、2名澳洲人、1名美國人，還有1名菲律賓籍的船務人員。

6日71人的檢測結果發現又有包括1台60多歲台灣女性在內的10人確診，還有4名日本人、2名美國人、2名加拿大、1名紐西蘭人，他們已被送往神奈川縣的5所傳染病指定醫院接受治療。剩下的171人還在等檢測結果。

目前船上還有3699人，原則上要求他們自5日起在客房內隔離14天。厚勞省針對所有搭武漢撤僑包機回國的人都進行病毒檢測，但因郵輪的乘客並非從湖北省返日，故不考慮要求全員做病毒檢測。

鑽石公主號1月20日從橫濱出港進行16天的航行旅程，經由九州鹿兒島、香港、越南、台灣、沖繩縣那霸，於2月3日返回橫濱港，全員都接受測體溫等檢疫，疑似感染的人再做病毒檢查。

80歲的香港男性遊客1月19日在日本就出現咳嗽症狀，1月25日在香港下船後被確診感染武漢肺炎。他曾在鹿兒島下船參加巴士旅行。

日本國內至今確診感染的病例，包括郵輪的20例、3班武漢撤僑包機的9例在內，共45例。

日本政府的第4班武漢撤僑包機6日晚間8點過後從羽田機場出發，前3班共接回565名日僑，第4班預定接回200人，包括130多名日僑，以及日僑配偶等約60名大陸籍人士，預定7日上午返回羽田機場。

(中時電子報)