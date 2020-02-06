武漢肺炎延燒一個多月，疫情仍不斷升溫，雖然政府級醫療人員全力防堵大陸疫情擴散，台灣新型冠狀病毒確診數已來到13例。尤其近日上演的口罩之亂，讓民眾情緒更加緊張。「宅神」朱學恒認為，現在罵政府其實沒有用，他強調，在非常時期，在野黨不該保持對立，要懂得「共體時艱」4個字。一個國家要強，需要強的執政黨，更需要強的在野黨。

今（6日）朱學恒在臉書上表示，近日因為武漢肺炎持續擴大，有部分人對政府防疫政策反感，但他問「整體而言，大家對目前政府防制武漢議情有無信心？」他根據《TVBS》近日做的民調，指出對政府非常有信心、還算有信心的人數高達76%；沒信心的只有14%。

朱學恒認為，許多人不滿行政院長蘇貞昌鐵腕的施政，但蘇「酷吏」的形象正適合天災時期展現。朱解釋，遇到突發性天災爭需要有人做斷然的決定，在動盪的亂世下尤其需要這樣的設定。

朱學恒透露自己最近為何都沒罵執政黨，他表示，「我當然知道他（蘇）說口罩數量一定夠，這根本就是說錯說壞」，但在疫情急速變化的時期，民眾寬容度會比較高，只要非生死相關，都可以日後再檢討。朱學恒強調，「我不是不罵，是暫時不忍苛責，除非是有用的建議，否則罵了也無濟於事，沒用啊！」

最後，朱學恒呼籲現在的在野黨，在重大天災地變時，必須學會「共體時艱」四個字。他解釋，「在野黨的立場不一定一定要在執政黨的對立面」，在非常時期，還製造對立，「切錯重點還得意洋洋是在幹嘛？」、「疫情都要惡化了，還在那邊講口罩八元貴不貴，以為自己家事達人還是小管家嗎？」朱學恒暗諷，「在那邊靠北大家都好笨，怎麼不進口口罩M，結果各國就開始管制，當自己是宇宙經濟小天才嗎；在那邊說國軍做口罩有沒有圖利廠商、拿內褲做比喻，難道國民黨被你害得不夠慘嗎？」

朱學恆重申，執政黨目前表現，不是不能罵，而是大敵當前，不該現在罵。「老師有在講，你要聽啊」。朱希望大家能夠爭氣點，「一個國家要強，要有夠強的執政黨和夠強的在野黨」。

(中時電子報)