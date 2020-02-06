豐田周四公布第3季度財報，獲利不受全球車市疲弱衝擊而成長，並調高全年度營運獲利預測，但強調武漢肺炎疫情影響難以評估，並尚未把相關因素衡量在內，因此對疫情造成不明朗影響謹慎以對。

豐田股價周四盤中升破8,000日圓，終場上漲2.6％收7,914日圓。

對於外界關注疫情的影響，豐田執行董事白柳正義記者會上說，正密切關注中國製造零件庫存，和包括日本等其他國家工廠的使用情況，研究其他替代生產來源的可能性。

他對部份中國工人可能無法回到工作崗位表示憂慮，但強調目前中國以外的工廠營運正常，中國零件潛在短缺情況尚未產生影響。

標準普爾信貸分析師法拉瑞斯（Vittoria Ferraris）認為中國停工時間進一步延長，高達一半的中國汽車與零件生產量將受影響。目前中國包括豐田在內的許多工廠計劃停工至2月9日。

豐田表示計劃2月10日恢工，若情況惡化就可能改變計劃。

豐田去年10月到12月間第3季營運獲利年跌3.2％至6,540億日圓，略高於市場預估，主要受全球銷售減少和日圓走強的拖累。

第3季全球賣出269萬輛汽車，略低於前年同期270萬輛。亞洲銷售年跌12.5％，豐田最大的美國市場銷售年跌1.8％。儘管如此，其業績仍優於許多美日對手。

雖然車市疲弱，但豐田預期迄3月底止本年度全球賣出1,073萬輛汽車，高於其原先預估1,070萬輛。以日圓走弱和銷售量增加為由，調高全年度營運獲利預測至2.5兆日圓，高於原先預測2.4兆日圓和上年度2.47兆日圓。

豐田財測是按全年度日圓兌美元匯率平均預估約108日圓計算，其原先預估平均107日圓。

儘管豐田調高全年度財測，但強調這些預期尚未把中國疫情可能影響計算在內。

(工商 )