陽明海運（2609）十年前船舶售後回租附買回懲處案，在海運界引發喧然大波，有上市大型船公司董事長痛陳，十年前哪家船公司沒造到高價船，陽明懲處案恐誤導證管會，也有外籍船公司台灣公司退休董事長認為懲處等於對當事人操守質疑，非用人之道；陽明高階特別出面說明，售後回租案無涉當事人操守，人才也無斷層顧慮。

陽明指出，公司春節前一天發布的重大訊息有關人事案，係針對公司所屬船隻售後租回案少部分案例決策失當，造成公司損失擴大而進行內部行政責任追究與職務調整，並無涉及對當事人職務操守及商業判斷結果之質疑。

追究責任範圍以評估投資案件於形成決策與執行過程中之程序是否完備，市場相關風險是否充分評估或適當揭露，合約條款之訂定是否審慎保全公司利益為基礎，經公司內部程序調查後陳報公司專案委員會與董事會討論後作成決議。

而因應相關高階人員職務異動，陽明董事會議亦隨即由內部調動接替人選，並無人才斷層之顧慮，且陽明公司近年亦專注人才培養，包含高階主管在內整體已年輕化，再加上目前董事會董事組成涵蓋海運經營、財會、金融與法律等專業，對於經營決策風險之評估及建議，可強化重大決策之品質，亦有利於公司未來業務之發展。

陽明本月3日董事會就懲處案做進一步處理，遭處分的財務長李詩周調新加坡，遺缺由公關資深協理何秀綺接任，策略長白崑榮調希臘，遺缺由資深協理暨業務長杜書勤接任，業務長遺缺則由歐洲線協理張紹豐接任，總經理林文博雖然陽明董事長謝志堅積極慰留，並擬安排接掌子公司，但林文博仍堅持提前退休。公司原上周五為他安排歡送會，但因交通部提醒總經理人事需要報行政院核定，林文博目前仍每日到班並參與高階會議。

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