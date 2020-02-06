因應數位轉型、擴展金控版圖，富邦金控宣布，今年要持續廣徵優秀新血加入，各子公司合計招募需求逾6800人，其中，最受矚目的是60名儲備幹部（MA），MA招募組別最多元，徵才重點包括金融科技、大數據分析、數位行銷等Fintech相關，及風險控管、國際財務會計等專業人才加入團隊。

富邦金控今年度以「Action!重新定義我的動靜皆宜」為招募主軸，即日起至3月底開放履歷收件，並於3月21日舉辦聯合招募總部說明會。

富邦金控今年度MA以金融科技、風險控管及財會國際專業人才為招募重點。子公司富邦人壽招募「金融策劃組」、「國際人才組」和「金融科技組」，由於富邦人壽積極拓展海外保險市場，已於越南、香港及韓國設立子公司，「國際人才組」中的風險控管、國際財務會計領域MA，將首度有機會至海外輪調研習，希望培養「全球國際視野與在地創新思考的國際專業人才。

另外，富邦華一銀行今年招募的「大數據金融組」MA，將首度以金融科技與風險管理為兩大培養方向，MA將參與大數據分析應用、大數據模型預測等結合金融創新的培訓實踐，未來更有擔任中層管理職務的機會。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控每股稅後盈餘連續11年榮登國內金控第一，創造了傲視同業的亮眼績效，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，並持續以打造幸福企業為重要目標。

2019年富邦金控已連續3年入選美國道瓊永續世界指數成分股(Dow Jones Sustainability Index)；同時，已連續兩年入選財星全球五百大企業，更是台灣唯一入榜金控公司；此外，亦榮獲HR Asia頒發 「亞洲最佳雇主獎」，代表富邦金控對員工的發展與照顧備受國際肯定，是有志投入金融業的首選企業。邀請優秀人才加入富邦，一起朝向「亞洲一流金融機構」的願景而努力。

富邦金控MA招募甄選1月中旬於富邦人才招募網正式公告，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選。

(中時 )