桃園市消防局救護科訂立救護SOP，大林消防分隊27名同仁互相練習。(消防員提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局救護科訂立救護SOP，大林消防分隊27名同仁互相練習。(消防員提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局救護科訂立救護SOP，大林消防分隊27名同仁互相練習。(消防員提供／蔡依珍桃園傳真)

武漢肺炎疫情持續升溫，全台確診人數已達16人，身處第一線的消防救護員很有可能載運到疑似病患，桃園市消防局救護科訂立救護SOP，要各分隊宣導訓練，大林消防分隊27名同仁互相練習，坦言穿加脫防護衣就要逾半小時，唯有遵照流程，才能保護自身安全。

桃園市位處台灣航空重要都市，是桃園國際機場所在都市，旅客來往絡繹不絕，桃園市政府消防局為因應武漢肺炎疫情，針對救護車執行到院前緊急救護作業，訂定標準防疫流程，並發布至桃園市各消防分隊宣導及訓練。

大林消防分隊長李政諺指出，除讓第一線救災救護人員，了解武漢病毒的嚴重性，以能夠適時採取正當因應措施，保護好自身的安全，對於患者也能夠進行適當作為，達到有效的疫情控制；透過專業訓練將防疫落實到各第一線執勤人員，以保障消防弟兄執勤安全。

李政諺說，像是救護出勤到達現場，要主動詢問患者職業史、旅遊史、接觸史以及群聚史，測量患者體溫進行初步檢測，如發現疑似個案，除立即通報責任醫院進行相關準備，而救護人員們也要立刻退出，互相幫忙穿上C級防護衣，確定自身防護妥善後，才執行救護工作，在相關勤務結束後也不容馬虎，在醫院就要報停，進行救護車全車消毒，並將受感染的防護衣進行感染物回收，避免二次感染，以保障救護人員及患者安全。

李政諺笑言防護工作紮實，光是穿防護衣在隊員互相幫忙下，平均每人仍要穿10分鐘，可能暴露的手腕等處都要纏膠帶隔絕接觸，脫下防護衣更是一大考驗，必須邊脫邊捲，姿勢不好就會有沾到感染的風險，著急不得，消防車消毒也至少要1小時，務求杜絕一切傳染途徑。

李政諺說，透過防疫訓練，加強救護同仁的專業技能及觀念，來面對本次大陸新型冠狀病毒疫情，將來如遇到類似傳染病也能夠有效並快速的投入救護及防疫工作，另外也呼籲民眾如有類似發燒、咳嗽等身體不適之症狀，應主動告知救護人員職業史、旅遊史、接觸史以及群聚史，以利疫情有效防範及控制。

(中時 )