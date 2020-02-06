當大家都在努力防疫，千萬別成為防疫漏洞！知名急診科醫師田知學在此分享了一個恐怖經驗，她呼籲民眾要共體時艱，千萬別在這時當防疫漏洞。

田知學在臉書上表示，有一位不是感冒肺炎症狀的婦人掛急診，逼問之下才問出他曾和去過大陸的兒子有接觸，被問出來後，這位婦人竟急忙強調，「只有短短見一次面！去他家，進去一下下就出來了！」

沒想到，為了小心起見，田知學在替婦人做檢查時，一旁的護理師竟提到婦人的兒子就在外面，這讓她嚇得趕緊戴上護具衝出去質問對方。田知學問，「你有自主管理嗎？你有跟疾管局通報旅遊史嗎？你知道你現在應該在家裡嗎？你知道你現在不應該出現在這裡嗎？」但對方卻全部搖頭。

田知學聽到後直接轉頭看著婦人，「這個叫做只匆匆見面一次的接觸史嗎？你們到底有多頻繁接觸？」、「大家都這麼努力在防疫！即使沒有症狀，有旅遊史接觸史的人都有可能在潛伏期傳染給其他人。」

不僅如此，醫院讓這對母子趕緊回家自主隔離之前，竟又發現有接觸史的婦人竟去看了一般門診（有旅遊、接觸史的人僅能走急診看診），且還沒告知接觸史。

這讓田知學忍不住驚呼，「我的天啊！」，她表示，「突然想起SARS時期，有醫護逃出醫院！現在想想，真的沒有必要罵他們懦弱！」田知學同時也呼籲，大家應該共體時艱，才能夠把疫情傷害減到最小、共同度過。

(中時電子報)