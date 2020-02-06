美國總統川普5日順利度過彈劾危機，他在6日上午，在華府出席「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），發表演說。這是川普自彈劾案脫身後，第一次發表公開談話。上月當選的候任副總統賴清德，也出席這場盛會，是否與川普互動，引人注目。

川普一上講台，就高舉《華盛頓郵報》寫著「川普彈劾審判無罪」標題的頭版，以彈劾案當成演說開場白。他稱自己經歷了一場，由「非常不誠實與貪腐之人」所引發的「可怕折磨」。川普表示，那些彈劾他的人「嚴重傷害了我們的國家，他們知道自己做錯了。」彈劾川普的眾議院議長裴洛西，也參加這場早餐會。

向來有仇必報的川普，當然不可能放過參議員羅姆尼。昨天投票中，羅姆尼在濫權這項條款中，投票支持川普有罪，成為唯一跑票的共和黨議員。川普感謝其他具備「勇氣、智慧、堅韌與力量」的共和黨政治人物和領袖，做出大家認定對的事。

川普並未直接點名羅姆尼，反而含蓄、意有所指稱，「不喜歡那種利用自己的信仰，以合理化錯誤行為的人。」羅姆尼是虔誠摩門教徒，他在投票時激動說，他的信仰，代表他做人的價值。

川普並說，今天稍後他會在白宮與大家討論彈劾。據白宮發布的行程，川普台北時間7日凌晨1點，將在白宮發表談話。

(中時 )