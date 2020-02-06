武漢肺炎疫情延燒，口罩實名制今天上路，針對7天只能買2片的口罩政策，名嘴陳揮文直言，口罩之亂引發的民怨，恐會反撲到總統蔡英文身上。

陳揮文在《飛碟晚餐陳揮文時間》中表示，7天2片的口罩政策不怎麼樣，恐怕怎麼算都不夠、有一半的民眾會買不到。一大早誰有辦法去排隊買口罩，一定是沒在上班的人，一般的上班族怎麼可能不上班跑去買；還有並不需要口罩的，也跑去搶，但是政府很難把它區隔出來。衛生紙都有人囤積了，口罩一定有人囤積，以致民眾急用口罩時，卻買不到，蔡政府到底在忙什麼？再亂下去，口罩之亂，恐怕會反撲到蔡英文身上。

陳揮文建議，政府要想辦法照顧比較弱勢、偏鄉、慢性病的民眾，因他們沒辦法去藥局排隊，要搶也搶不過人家，因此政府針對真正需要口罩的人，要想辦法去處理，而口罩成本一片也才0.94元，如今卻一片賣5元，不如乾脆用送的，讓需要的人拿到口罩。

(中時電子報)