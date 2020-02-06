大陸武漢肺炎疫情持續升溫，運往大陸的貨物延後出發，造成貨物堆積在港口，而行經大陸港口的貨輪則為了檢疫，被迫在海上漂流，貨物運輸延誤可能衝擊全球供應鏈。

新型冠狀病毒肺炎導致大陸延長春節假期，上海與天津等重要港口尚未開工，大陸製造商也還未復工，已到港的貨物如今滯留碼頭。韓國媒體指出，原定運往大陸的貨物延後出發，造成大量貨物堆積在韓國仁川港，形成營運挑戰。

此外，澳洲和新加坡等國家為了防疫，要求曾經停靠大陸港口的貨輪得在海上檢疫，確定沒有遭到病毒感染才能入港，貨輪只能在海上檢疫區停留。部分貨輪在海上滯留太久，面臨食物短缺危機。

物流公司Freightos向客戶預警，大陸出貨的商品可能延後抵達，建議客戶改以空運運輸，或是向其他國家採購。

全球約有80％的貿易商品透過海運運送，且全球十大繁忙港口大陸便占了七個。大陸為了抑製武漢肺炎疫情，要求工廠停工。這場公衛危機持續越久，對全球貨物運輸的影響也越大。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席航運分析師山德（Peter Sand）表示，全球製造中心大陸停工對貨櫃航運業影響甚大，而且將波及許多產業。

大陸武漢肺炎疫情造成現代汽車的零件供應中斷，該公司的韓國廠房也被迫跟著停產。

國際航運商會祕書長普雷騰（Guy Platten）指出，大陸港口尚未開工，意味著部分貨輪無法進港，而部分貨輪停靠在港口外，等待工人復工。

馬士基（Maersk）、地中海航運（MSC）、達飛海運集團（CMA-CGM），與赫伯羅特（Hapag-Lloyd）等大型航運公司皆表示，將減少往返大陸、香港與印度、加拿大、美國和西非之間的貨輪。

(工商 )