每個國家都有孤獨老死的狀況發生，但沒有一個國家可以像日本如此嚴重。在日本境內，有超過1/4的人口高達65歲以上，預估在2050年，這樣的數據會飆升至40%。根據東京智庫研究機構的調查，在日本全國，一年就有超過3萬人孤獨死亡，去年年底，東京都就發生類似的案例。

根據NHK報導，江東區的集合住宅內有一對年長兄弟，去年12月24日耶誕夜被發現陳屍住處，死亡至少4天以上，更令人不捨的是，兩兄弟被發現時，體重只有30和20公斤。

報導指出，這對兄弟出生於東京都台東區，自20年前就搬進這處集合住宅。當地住戶是因為聞到惡臭才報警，警方破門後發現兩人瘦骨如柴的遺體，估計發現時已死亡4到10天。

2名死者都沒有年金，也就是退休金，弟弟曾在物流公司工作，但後來無業。哥哥則是當保全，是他們唯一的收入來源，但哥哥去年9月因為身體狀況變差，無法工作。警方發現，死者的公寓因為沒有繳費，電力和瓦斯早已切斷供應，水費也是自去年7月未繳，冰箱內空空蕩蕩只剩幾顆芋頭。

警方通知兩人唯一的親戚，親戚驚訝表示，最後一次見到兄弟倆是15年前，不知道他們過得如此窮困，「警方通知我領回骨灰，我沒見到他們最後一面，已經火化了。」

有報導指，如此日益增長的現象，是日本家庭結構產生變化，50年前，日本多是3代同堂的家庭，但現在獨居的人愈來愈多，就算有結婚，也未必生孩子。

在日本全國，一年就有超過3萬人孤獨死亡。（圖／Ｐixabay）

根據東京大學生命與死亡研究所的教授一郎（Ichinose）表示，「日本傳統家庭的概念已經分崩離析，孤獨人口總數持續增長，當他們沒有任何人的支持，死亡的人數也默默地不斷增加」。

專家也指出，「這些年長者過去的生活都與工作有關，所以很難融入社區、甚至和鄰居往來，特別是如果獨自生活的話，很容易陷入自我疏忽和孤立，沒有人能阻止這類事情發生。愈來愈多獨居老人，死後幾個月才被發現」。為了避免類似的狀況，東京有關當局已經開始著手獨居老人的調查，並鼓勵、教育，希望大眾可以多關心住家附近鄰居的狀況，多給對方一點溫暖。

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(中時電子報)