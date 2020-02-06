據陸媒《生命時報》官方微博報導，曾在武漢的醫師微信群中首次對新型冠狀病毒肺炎示警的眼科醫生李文亮，於2月6日21點30分病逝。他曾於2月1日在個人微博上公布稱染上武漢肺炎的消息，武漢疫情的吹哨人死於他所示警的疾病，令人十分惋惜。

武漢的李文亮醫師2月1日在其微博上發布臥病在床的照片，他表示已感染新型冠狀病毒肺炎。（圖／微博）

《生命時報》官方微博稱，該報前方記者證實，李文亮醫生因感染新型冠狀病毒肺炎，於2月6日21點30分病逝。據悉，李文亮是武漢市中心醫院的一名眼科醫生，因最早於2019年12月30日向外界發出防護預警，而被稱為疫情「吹哨人」。2月1日，李文亮在自己的微博上公佈了其確診新型冠狀病毒肺炎的消息。

據陸媒《生命時報》官方微博報導，曾在武漢的醫師微信群中首次對新型冠狀病毒肺炎示警的眼科醫生李文亮，於2月6日21點30分病逝。他曾於2月1日在個人微博上公布稱染上武漢肺炎的消息，武漢疫情的吹哨人死於他所示警的疾病，令人十分惋惜。

《生命時報》官方微博稱，該報前方記者證實，李文亮醫生因感染新型冠狀病毒肺炎，於2月6日21點30分病逝。據悉，李文亮是武漢市中心醫院的一名眼科醫生，因最早於2019年12月30日向外界發出防護預警，而被稱為疫情「吹哨人」。2月1日，李文亮在自己的微博上公佈了其確診新型冠狀病毒肺炎的消息。

李文亮是武漢市中心醫院的眼科醫生，他曾於去年12月30日在同學的微信群中發了一條關於華南海鮮市場疫情的信息，描述他所看到的一份病人的檢測報告，發現有類似於SARS冠狀病毒的陽性指標，提醒他同在醫界的同學要注意防護。當時他與所有人都一樣，還不知道這是一種全新的病毒。

雖然只是提醒同學注意，這個訊息很快被當地公安獲知，警察很快找上門，以「在互聯網發佈不實言論」予以嚴重警告，並要他簽署《訓誡書》。不久之後，武漢警方還發布通告，聲稱有8名違法網民在未經核實的情況下在網上發佈、轉發不實信息，造成不良社會影響，其中一人便是李文亮醫師。

此時，即將震驚全球的武漢肺炎已隨著年節活動與春運返鄉人員在大陸廣為散布。

今年1月8日李文亮替一位年長的青光眼患者看診，隔日這名患者出現發燒與肺炎症狀，當時李文亮懷疑該患者感染的就是這種新型肺炎。1月10，李文亮開始咳嗽，隨後病情加重，並住進了重症監護室。1月31日，仍在病床上接受治療的李文亮通過社交媒體講述了他被公安傳喚的經過。他還上傳了一張武漢市公安局要求他簽字的《訓誡書》的照片。最慘的是，他的父母也因此而感染了新型冠狀病毒，皆已入院治療。

在大陸的網路上，李文亮是一名英雄，但民眾更擔心李文亮的經歷，讓大陸未來可能沒有人在發現問題時勇於提出警告。當然很多人也認為，「中國需要上千萬個李文亮，才能有更安全的公共衛生環境。」

(中時電子報)