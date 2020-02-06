中央流行疫情指揮中心多次透過記者會呼籲，面對武漢疫情，國人無須驚慌，陽明大學校長郭旭崧擔憂，民眾瘋搶、瘋帶口罩，恐淪防疫資源浪費，今日發布信件，勉校內師生當表率，不要戴口罩，如因此感染武漢肺炎，他將自掏腰包捐出百萬元，當作補償。

一份今(6)由郭旭崧親自簽名的校內信件，為郭旭崧撰寫，並發給陽明大學全校師生。

郭旭崧在信中提到，本人有感中央流行疫情指揮中心苦口婆心宣導沒必要戴口罩，把口罩讓給需要的人，然而看到許多民眾依舊抱著「有帶有保佑」的心理，浪費防疫資源，決定捐出百萬元，作為補償金，並鼓勵陽明師生配合政府呼籲，做社會表率。

郭旭崧在文中並強調，即日起，只要政府沒宣布進入社區感染，任何一位配合政策的師生，萬一不幸因配合國家政策，而感染武漢肺炎，他本人將給予補償金新台幣壹百萬元。

陽明大學主任秘書陳怡如表示，此事為真，校長發出此信給校內師生，目的在於希望能將口罩捐給有需要用的人，要校內健康人不需要，把需求留給需要的人。

(旺報 )