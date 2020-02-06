最內層也可用衛生紙替代。

米凱莉呼籲大家去醫院除了口罩，最好還要戴眼鏡、手套。

米凱莉出門一定做好萬全準備。

演員米凱莉今（6日）分享農曆年前在杭州上演一場逃命記，她當時帶老公及10歲兒子回杭州探親，1月21日出國前不知道兒子在學校被傳染A型流感，學校也沒告知，兒子22日突然在杭州開始咳嗽、發燒，連2天高溫40多度，為母則強的她2天沒闔眼，「我肯定兒子不是得武漢肺炎，因為那會有潛伏期，他如果被傳染不會那麼快發作」。

她在杭州和其他家長聯絡，才知道兒子在校被傳染A型流感，她馬上改班機先讓老公回台，她和兒子則多待3天，沒再發燒才回台，「我們在飛機上，口罩、手套沒拿下來過，上飛機前也不敢吃東西，我在飛機上還差點休克，我們不可能去做沒公德心的事，若不是A流感就不會這麼狼狽；我一路禱告，一定要讓我平安把小孩帶回來，真的是神的保佑」。

在杭州，她連睡覺都戴著口罩，「我當時找朋友想辦法，藥根本無法帶到大陸，後來透過上海朋友拿到藥再寄到杭州給我」。她和兒子當時一到桃園機場就去檢疫處登記，接著包車去國泰醫院的隔離室，等著照X光等檢查，母子倆當天早上9點從杭州出發，直到隔天凌晨3點才到家，十分折騰。

米凱莉因有過敏體質，常出入醫院，今在臉書專頁和大家分享自製「口罩三明治」做法：第一層接觸口鼻的是防塵口罩，為了避免口腔分泌物感染防菌口罩、第2層是醫療級防菌口罩、第3層是厚布口罩，避免外面的細菌感染，厚布口罩可以清洗重複使用，也可先在厚布口罩上噴酒精，等酒精完全乾透再做使用，如果沒有第1層防塵口罩，也可以用衛生紙代替。

民眾若必須前往醫院，她貼心小叮嚀，「最近的武漢肺炎據報導也會透過眼睛傳染，所以去醫院時也要做好眼睛的保護，女孩子把頭髮扎起來戴上帽子，避免空氣中的細菌粘附在頭髮、去醫院穿得衣服不要毛茸茸的料質，以免細菌容易粘附」。

她預告口罩之外，手套接下來將是第2個防護環節，便利商店就可以買到的橡膠手套，可以避免雙手直接接觸到細菌，橡膠手套也可以重複使用，回家時帶著手套用肥皂認真清洗後晾乾，就可再使用。「當媽媽的警覺性非常高，不是為了讓大家害怕，而是不讓自己成為傳染源，就是對社會最大貢獻，做好萬全措施，保護自己也是對別人負責任」。

(中時 )