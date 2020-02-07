大陸武漢冠狀病毒疫情持續延燒，滯留大陸的台灣民眾如何撤離返台更成關注焦點，但仍有不少駐陸台幹堅守當地。據金管會銀行局6日發布統計，目前有9家台資銀行在大陸封城或部分域封城的城市設有分支機構，合計台籍派駐人數共119人，其中有101人目前堅守當地且沒有確診案例出現，並以留守南京45人最多，其次則為福州32人。

作為此次核心疫區的武漢，統計台資銀行中有包含富邦華一、土銀、台企銀、等設有據點。目前調查土銀武漢分行的台籍派駐人員6人全數留守；台企銀8人中有1位搭乘近日搭乘包機回台，富邦華一銀行則有3位台派人員目前留台。

留守人員最多的南京部分，當地設有據點的台資銀行包含富邦華一、彰銀、永豐銀等，其中彰銀的南京子行加分行合計29人留守；永豐銀有16人留守。

另外寧波僅兆豐銀在當地設有分行，台派人數11人目前全數留守當地。

(旺報 )