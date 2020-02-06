印度的男女不平等，使得性犯罪事件極多，甚至發生在美國駐印度的大使館。印度媒體報導，一名25歲的誘拐犯，強姦了一名大使館工作人員的5歲女兒，女童負傷回家告知家人，家人連忙報警。警方隨後拘捕嫌犯，然而嫌犯竟稱沒想到有人會報警。

BBC報導，美國駐印度大使館會聘任當地人做一些後勤事務，這些人員與家屬可以住在使館區的宿舍。受害者女童的父親就是大使館的清潔人員，因此他們一家就住使館宿舍，然後這一家人與25歲的嫌犯是鄰居，先前有報導稱強暴犯是使館的司機員，但警方否認此說，司機員是這個25歲嫌犯的父親。由於父親在那兒工作，他與父母一起住在使館工作人員宿舍。

報道指，涉案的25歲疑犯與在於上周六（1日）早上趁家中只有他一人，看到女童在家外玩耍後，引誘她到其住處並強姦她。女童事後負傷回家，向母親表示不適，該女孩的母親於週日趕緊報警，並將女兒送往醫院檢查。據警方稱，醫生證實她已被強暴。

同日，在使館內的住處拘捕疑犯。警方指，疑犯未料女童把事情告知家長或有人會報警。

印度的性犯罪事件相當多，根據印度2016年的數據，每年大約有4萬起強暴案，其中四分之一的受害者是兒童。然而印度社會關懷者稱，「4萬起」仍只是冰山一角，因為許多受害者擔心性侵犯的威脅，以及遭性侵的社會恥辱感，而不敢出面舉報。並且在絕大多數的強暴案中（94％），受害者知道加害者是誰。

2012年，德里發生了令全印度震驚的「巴士姦殺案」，一名醫學院女學生搭乘公車後，被包括公車司機在內的6人強暴並試圖殺害，並且類似事件層出不窮，終於引發印度全國各地大規模的抗議活動，也迫使印度司法做出改變。

2018年，印度終於通過對強暴犯更重的刑罰，強暴屢犯者，以及性侵12歲以下兒童者，將處以死刑。同樣的，民眾對於性犯罪事件也逐漸有正確意識，不再隱忍。

(中時電子報)