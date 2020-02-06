東京都知事小池百合子6日接受鳳凰網專訪。（圖／取自鳳凰網）

日本東京都知事小池百合子6日在東京接受鳳凰網專訪，對於捐贈中國大陸防護服是雪中送炭，表達民眾心願。

在武漢肺炎爆發後，東京都政府已捐贈2萬套防護服，跟著日本撤僑包機運抵武漢。東京都知事6日接受鳳凰衛視專訪，中國大陸醫護人員努力救治患者，防護服是東京都政府支持中國大陸的心意。

小池說，將繼續捐出10萬套防護服給中國大陸，代表了一句成語：雪中送炭。因為疫情對全球經濟都有很大影響，希望疫情早日平息。

小池還說，今年東京奧運不會受到疫情影響。

(中時電子報)