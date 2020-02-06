東京都知事 捐贈大陸10萬套防護服 23:222020/02/06 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 東京都知事小池百合子。（美聯社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東京都知事小池百合子6日接受鳳凰網專訪。（圖／取自鳳凰網） 日本東京都知事小池百合子6日在東京接受鳳凰網專訪，對於捐贈中國大陸防護服是雪中送炭，表達民眾心願。 在武漢肺炎爆發後，東京都政府已捐贈2萬套防護服，跟著日本撤僑包機運抵武漢。東京都知事6日接受鳳凰衛視專訪，中國大陸醫護人員努力救治患者，防護服是東京都政府支持中國大陸的心意。 小池說，將繼續捐出10萬套防護服給中國大陸，代表了一句成語：雪中送炭。因為疫情對全球經濟都有很大影響，希望疫情早日平息。 小池還說，今年東京奧運不會受到疫情影響。 (中時電子報) #防護服 #中國大陸 #東京都知事 #小池百合子 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿協：台商新南向 印尼成重點 04:092020/02/02 企業經營 《觀光股》苦吞3根跌停，美食-KY失守百元關卡 11:252020/02/03 財經 《金融》國銀去年對陸曝險，驟減近1300億元 07:442020/02/05 財經 《其他電子》鴻海：中國大陸廠區，2月10日復工目標不變 08:012020/02/05 財經 武漢台商送暖 5000醫用防護服送抵協和醫院 16:592020/02/05 兩岸 陸委會調高大陸旅遊警示至「紅色」 17:202020/02/05 兩岸 武漢肺炎衝擊農產品銷陸減少 農委會補外銷補助最高2倍 12:532020/02/06 生活 台幹赴陸？勞動部：未提供必要設備不可使勞工赴陸 18:272020/02/06 生活 避免指派勞工赴陸 勞動部籲以勞工安全健康為優先 19:032020/02/06 生活 沙烏地禁止其公民前往中國大陸旅行 22:372020/02/06 國際 國際熱門新聞 梅根哈利退出 王室新4人組成形 - 國際 京都店員中鏢 日本確診第35例 - 國際 一次收到5.5萬份帳單！他崩潰了 - 國際 東京都知事 捐贈大陸10萬套防護服 - 國際 被嫌不像真王妃 凱特向她道歉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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