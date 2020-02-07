隨武漢肺炎疫情持續，連日來口罩、酒精等用品需求量大增，其中糖尿病病患在家偵測血糖時，需用到酒精棉片來消毒皮膚，最近酒精棉片供不應求，讓買不到的民眾感到擔心困擾。

常見的市售優碘棉片。（取材自購物網站）

優碘棉片可代替

今年引發話題的賀歲片《台北物語2-獲利者》中飾演藥師的徐愛婷（詩詩），真實身份就是一名專業藥師，並長年在第一線為民眾服務，針對酒精棉片問題，她建議以優碘棉片作為代替品。

一般常見的罐裝優碘藥水。（取材自tw.taiwantrade.com/）

她表示，在醫院，外科手術會用優碘消毒傷口周圍。藥師在配癌症藥物時，也常使用優碘消毒環境。雖會染色，但消毒效果良好。糖尿病病患測血糖需用酒精棉片，而優碘棉片也可替代消毒。

常見的市售優碘棉棒。（取材自購物網站）

測血糖前需待乾燥

她同時提醒，測血糖時，擦拭方法同酒精，需等優碘乾掉再測，以免混到血液影響測量準確度。糖尿病病患測血糖需用酒精棉片，而優碘棉片也可替代消毒。

徐愛婷說：「目前雖未知這次武漢肺炎冠狀病毒株死亡臨界點在何時，但也不需過於恐慌。」她建議大家做好保護、降低暴露機會、降低感染風險，「照顧好自己，直到下個季節。」

外科手術以優碘消毒傷口周圍。（取材自outpatientsurgery.net）

(中時 )