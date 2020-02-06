陽明海運宣布將與海洋網聯船務（OceanNetwork Express）、中遠海運（COSCO SHIPPING Lines）以及東方海外（OOCL）共同開闢嶄新東地中海往返美國越大西洋航線（EastMediterranean - America Service，簡稱EMA），提供更有效率且全面的運送品質。

EMA航線將由四家航商聯合營運，共同配置6艘巴拿馬極限型船舶，提供東地中海往返美東的週班服務，預計於4月首航，靠港順序為美信（Mersin）、海法（Haifa）、亞歷山大港（Alexandria）、伊斯坦堡（Istanbul）、派里厄斯（Piraeus）、熱內亞（Genoa）、阿爾及西拉斯（Algeciras）、紐約（NewYork）、諾福克（Norfolk）、沙瓦納（Savannah）、阿爾及西拉斯（Algeciras）、美信（Mersin）。

陽明海運著眼東地中海往返美國東岸的利基市場，EMA航線的開闢將可提供當地客戶更便利且具競爭力的運送時間，同時，透過規劃義大利熱內亞（Genoa）和西班牙阿爾及西拉斯（Algeciras）二大靠港，可大幅提升地中海航線布局的綜效。

陽明海運地中海區域中心持續深耕當地市場，除了本次新增的EMA航線，同時配合THE聯盟之亞洲-地中海航線（MD1、MD2、MD3）、西北歐-地中海快線（NEX、NET）、黑海支線（IBX）、以及目前現有西地中海-美東越大西洋航線（AL6、AL7），可為客戶帶來更綿密、便捷的運送服務。

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