民進黨立委高嘉瑜在臉書表示，台北市每位基層診所醫師總共只分配到13片防疫戰備外科口罩，她呼籲大家互相理解、互相體諒，戴不戴口罩，都不該被歧視或譴責，等到產線全開，台灣將躍居全球第2大口罩生產國！

口罩實名制購買今天上路，民眾必須持健保卡至健保特約藥局購買。根據健保署統計，截至今天晚間9時，全台共售近150萬片口罩，也還有約8萬片口罩未售出。

根據健保署統計，截至晚間9時，共有6277家機構上線確認庫存數量，有6221家開始販售，共出售149萬7424片口罩，也有約8萬片口罩還未售出。

口罩購買新制上路，每人一次限購2片，且每片降價為新台幣5元；購買一次後要7天後才能再買，每家特約藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片。

而民進黨立委高嘉瑜在臉書表示，有基層醫師向她反映，以台北市為例，每位基層診所醫師總共只分配到13片防疫戰備外科口罩，除了醫師本人使用之外，診所相關醫事人員及工作人員也都統籌應用這個額度，是嚴重不足。

高嘉瑜說，其他還有慢性病患、洗腎病患、抵抗力較差、易感染的特殊疾病是武漢肺炎的高危險群，還有收容機構、安養機構、醫療院所（含醫護人員、醫院清潔工（含外包人力）、執行居家隔離檢疫人員等更需要口罩。

高嘉瑜呼籲，戴口罩、不戴口罩，都不該被歧視或譴責，請大家互相理解、互相體諒。非常時期，口罩確實無法滿足大家的需求。

高嘉瑜強調，相信未來兩周口罩產線投入後，也將快速增加產量，紓解口罩緊繃狀況，屆時台灣更將躍居全球第2大口罩生產國！

(中時電子報)